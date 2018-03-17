Facebook заблокировал аккаунт партнеров Трампа по предвыборной кампании
Facebook заблокировал аккаунт партнеров Дональда Трампа по предвыборной кампании за нарушение политики о неразглашении данных пользователей.
Речь идет о британской аналитической компании Cambridge Analytica.
Руководство социальной сети обвинило фирму в том, что она воспользовалась информацией более чем о 250 тыс. пользователей, которую ей передал профессор Кембриджского университета.
Специалист разработал приложение, которое, имея доступ к аккаунтам, составляло психологические портреты людей.
В 2015 году Facebook заблокировал программу и потребовал от профессора и аналитической компании удалить данные. Однако несколько дней назад в соцсети выяснили, что не вся информация была ликвидирована, сообщает The Associated Press.
В 2016 году во время предвыборной кампании в США Cambridge Analytica занималась сбором информации об американском электорате в социальных сетях для команды Дональда Трампа.