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Facebook заблокировал аккаунт партнеров Трампа по предвыборной кампании

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Facebook заблокировал аккаунт партнеров Дональда Трампа по предвыборной кампании за нарушение политики о неразглашении данных пользователей.

Речь идет о британской аналитической компании Cambridge Analytica.

Руководство социальной сети обвинило фирму в том, что она воспользовалась информацией более чем о 250 тыс. пользователей, которую ей передал профессор Кембриджского университета.

Специалист разработал приложение, которое, имея доступ к аккаунтам, составляло психологические портреты людей.

В 2015 году Facebook заблокировал программу и потребовал от профессора и аналитической компании удалить данные. Однако несколько дней назад в соцсети выяснили, что не вся информация была ликвидирована, сообщает The Associated Press.

В 2016 году во время предвыборной кампании в США Cambridge Analytica занималась сбором информации об американском электорате в социальных сетях для команды Дональда Трампа.

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