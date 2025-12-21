Дмитриев на переговорах в США получит информацию о контактах Вашингтона по Украине
Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на переговорах в США должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Об этом 21 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Дмитриев должен сработать на прием, он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами», — приводит его слова «РИА Новости».
После контактов с представителями Соединенных Штатов он доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров Вашингтона с украинцами и европейцами, добавил Песков.
Дмитриев прибыл в Майами 20 декабря. По его словам, переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером по урегулированию украинского кризиса проходят конструктивно. Спецпредставитель президента РФ 21 декабря прибыл на новую сессию переговоров по украинскому урегулированию в Майами. В сопровождении охраны он сел в автомобиль и отправился на переговорную площадку.
