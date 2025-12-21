В Госдуме обвинили Зеленского в гибели девочки-подростка в Севастополе
Ответственность за гибель 15-летней девочки после атаки украинских боевиков в Севастополе лежит лично на президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом 21 декабря сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Ответственность за гибель девочки в Севастополе лежит лично на Зеленском, его националистской банде, а также европейских покровителях», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Шеремет отметил, что удар по мирным городам России является террористическим актом. Он добавил, что глава киевского режима и его сторонники обязательно понесут ответственность за свои преступления против РФ.
О ранении осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе 15-летней девочки стало известно 30 ноября. Губернатор Михаил Развожаев 1 декабря рассказал, что пострадавшая находилась на тот момент в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Отмечалось, что девочку доставили в Москву для оказания дальнейшей медпомощи, 18 декабря она скончалась в больнице.
