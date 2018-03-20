Директор по информационной безопасности Facebook подаст в отставку

Директор по информационной безопасности Facebook Алекс Стамос намерен подать в отставку из-за внутренних разногласий о роли соцсети в борьбе с дезинформацией. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

По данным издания, Стамос был ярым сторонником «расследования и раскрытия российской активности в Facebook», что «вызывало ужас» у других топ-менеджеров компании. Предполагается, что он останется на своей должности до августа, до завершения передачи дел преемникам.

Отмечается, что Стамос станет первым высокопоставленным сотрудником, который покинет Facebook из-за разногласий вокруг стратегии компании по борьбе с дезинформацией. Его уход является свидетельством сильного напряжения среди руководства компании, подчеркивает газета.

19 марта появилась информация об утечке данных пользователей Facebook - информацией незаконно пользовались фирма Global Science Research и платформа Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.