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Генпрокурор Коннектикута запросил Facebook об утечке данных 50 млн пользователей

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Генеральный прокурор штата Коннектикут Джордж Джепсен запросил у компании Facebook информацию о передаче персональных данных 50 млн пользователей соцсети сторонней организации.

«Сообщения о том, что личная информация пользователей из профилей Facebook была предоставлена третьим лицам без согласия пользователей, вызывают беспокойство и серьезные вопросы о том, как это произошло в конкретной ситуации, связанной с Cambridge Analytica, и о политике и практике Facebook в целом. Сегодня мой офис в письменном виде инициировал запрос с просьбой к Facebook ответить на ряд вопросов по этому вопросу», — приводит агентство «РИА Новости» текст письма прокурора.

Ответ на запрос должен быть предоставлен не позднее 3 апреля.

 На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

19 марта телеканал CNN сообщил об утечке данных пользователей Facebook — информация незаконно использовалась фирмой Global Science Research и платформой Cambridge Analytica, которая была связана с предвыборным штабом Трампа.

Из-за новостей об утечке данных основатель соцсети Марк Цукерберг потерял около $5 млрд: акции Facebook подешевели более чем на 7%, а рыночная стоимость компании снизилась на $37 млрд. 

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