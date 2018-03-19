Прямой эфир

Цукерберг обеднел на $5 млрд на новостях об утечке данных пользователей Facebook

0
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние основателя крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марка Цукерберга снизилось на $5 млрд из-за новостей об утечке данных пользователей соцсети. Об этом заявил в понедельник, 19 марта, журнал Forbes.

В ходе торгов понедельника акции Facebook подешевели более чем на 7%, а рыночная стоимость компании опустилась на $37 млрд, сообщает «РИА Новости».

Скандал разгорелся 17 марта, когда издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.

2 марта стало известно, что 500 богатейших людей мира с 26 по 28 февраля потеряли в общей сложности $128 млрд на фоне падения фондовых рынков США.

Так, по данным агентства Bloomberg, самые большие убытки понесли глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг. Оба миллиардера потеряли по $3,7 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цукерберг рассказал о новинке в сервисах Facebook
Цукерберг утратил $2,9 млрд после объявления об изменении ленты Facebook

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017