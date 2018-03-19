Цукерберг обеднел на $5 млрд на новостях об утечке данных пользователей Facebook

Состояние основателя крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марка Цукерберга снизилось на $5 млрд из-за новостей об утечке данных пользователей соцсети. Об этом заявил в понедельник, 19 марта, журнал Forbes.

В ходе торгов понедельника акции Facebook подешевели более чем на 7%, а рыночная стоимость компании опустилась на $37 млрд, сообщает «РИА Новости».

Скандал разгорелся 17 марта, когда издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.

2 марта стало известно, что 500 богатейших людей мира с 26 по 28 февраля потеряли в общей сложности $128 млрд на фоне падения фондовых рынков США.

Так, по данным агентства Bloomberg, самые большие убытки понесли глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг. Оба миллиардера потеряли по $3,7 млрд.