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Богатейшие люди мира потеряли почти $130 млрд за три дня‍

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Фото: TASS/Zuma/Wang Ying
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Пятьсот богатейших людей мира с 26о по 28 февраля потеряли в общей сложности $128 млрд на фоне падения фондовых рынков США.

Так, по данным агентства Bloomberg, самые большие убытки понесли глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг. Оба миллиардера потеряли по $3,7 млрд.

Главный исполнительный директор Alphabet Ларри Пейдж лишился $3,1 млрд, основатель Google Сергей Брин — $3 млрд. Замыкает пятерку владелец Zara Амансио Ортега: его состояние за три дня уменьшилось на $2,5 млрд.

Ключевые биржевые индексы в США снизились накануне после заявления президента Дональда Трампа о введении новых пошлин на импорт стали и алюминия. 

6 февраля портал iz.ru писал о падении Dow Jones на 1,175 тыс. пунктов (4,6%) по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, что стало крупнейшим падением Dow Jones в выражении пунктов. Тогда потери богатейших людей мира за день составили $114 млрд.

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