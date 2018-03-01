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США на следующей неделе введут пошлины на импорт стали и алюминия

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Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
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В Соединенных Штатах на следующей неделе будут введены пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп. 

По его словам, размер пошлины на импорт стали составит 25%, а на импорт алюминия — 10%, передает Bloomberg

Как писал портал iz.ru, в понедельник Трамп заявил о готовности повысить пошлины на импорт стали ради поддержки американской металлургической отрасли.

Министерство торговли предлагало президенту ввести пошлину в размере 53% на импорт стали из России, Бразилии, КНР, Коста-Рики, Египта, Индии, Малайзии, Южной Кореи, ЮАР, Таиланда, Турции и Вьетнама.

Для всех других стран-импортеров предлагалось установить пошлину в 24%.

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