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Генпрокуроры двух штатов США запросили Facebook об утечке данных

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Генпрокуроры штатов Нью-Йорк и Массачусетс запросили у компании Facebook информацию о сборе данных пользователей соцсети британской фирмой Cambridge Analytica. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В числе запрошенных документов — переписка компании с британской фирмой. Утверждается, что генпрокуратуры двух штатов ведут совместное расследование деятельности Facebook и Cambridge Analytica на фоне скандала о незаконном использовании данных 50 млн пользователей соцсети.

Несколько американских сенаторов требуют провести слушания с участием главы соцсети Марка Цукерберга, чтобы задать ему вопросы о сборе данных и связях с Cambridge Analytica. Собственное расследование намерены провести и в Европарламенте.

20 марта генпрокурор штата Коннектикут Джордж Джепсен также запросил у Facebook документы по данному делу.

По словам представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, ведомство не получало и не использовало данные из Facebook от Cambridge Analytica.

«Есть связь через Strategic Communication Laboratories. Это подразделение, сестринская компания Cambridge Analytica. Поэтому Госдепартамент никогда не работал с Cambridge Analytica. <…> Тип работы, которую они выполняли для нас, не связан с социальными сетями. <…> Одним из направлений услуг, которые они для нас оказывали, было изучение вопроса дерадикализации людей, которые хотели вступить в ИГ», — цитирует Науэрт агентство «РИА Новости».

19 марта телеканал CNN сообщил об утечке данных пользователей Facebook — информацией незаконно пользовались фирма Global Science Research и платформа Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа. Предполагается, что фирма занималась онлайн-рекламой для президентской кампании Трампа и продвигала его политическую повестку в соцсетях. Данные были получены через приложение в Facebook.

По данным американских СМИ, Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов во многих странах мира, в том числе в Чехии, Индии и Аргентине. 

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