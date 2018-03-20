США проверят Facebook после утечки данных более 50 млн пользователей

Федеральная торговая комиссия США проверяет компанию Facebook на предмет нарушений правил использования персональных данных. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Комиссия собирается выяснить, предоставляла ли социальная сеть доступ к данным пользователей, в частности, был ли доступ к личной информации у компании Cambridge Analytica.

19 марта американские СМИ сообщили об утечке персональных данных пользователей Facebook. Выяснилось, что сведения незаконно использовали компания Global Science Research и платформа Cambridge Analytica, которые сотрудничали с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа. На фоне данного скандала стало также известно об отставке директора по информационной безопасности Facebook Алекса Стамоса. Причиной его увольнения стали разногласия внутри компании по вопросу борьбы с дезинформацией.