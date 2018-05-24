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Facebook попросил пользователей прислать интимные фото

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Представители соцсети Facebook попросили пользователей из Канады, США и Британии прислать сотрудникам свои интимные фотографии для разработки технологий по борьбе с «порноместью».

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Facebook предложил пользователям связаться с любым из своих партнеров и получить одноразовую электронную форму для загрузки своих обнаженных снимков.

Фото помогут специалистам создать уникальные цифровые отпечатки, с помощью которых можно будет отслеживать будущие загрузки частных снимков. В случае успеха данный механизм будет применен в сервисах Messenger и Instagram.

Как сообщает телеканал Би-би-си, пользователи пока не оценили инициативу. По их мнению, на фоне скандала с утечкой личных данных нет гарантии того, что сотрудникам Facebook удастся сохранить анонимность владельцев фото.

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