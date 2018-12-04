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Древний затонувший город нашли с помощью Google Earth

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Фото: youtube.com
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Блогер обнаружил на спутниковых снимках Google Earth следы затонувшего древнего города недалеко от Лос-Анджелеса в США, передает «Федеральное агентство новостей».

Видео с доказательством находки он разместил на канале в YouTube. Внимание пользователя привлекли геометрически правильные очертания «города».

Длина этого поселения составляет около 1,6 км, а ширина чуть меньше 1 км. Он располагается на глубине 30 м на расстоянии чуть менее 2,5 км от берега.

Отмечается, что «город» построили по принципу древних европейских сооружений. В качестве примера блогер привел древнеримский замок, который имел схожую форму.

Жительница США Лиза Стаут ранее заявила, что обнаружила лох-несское чудовище на снимках Google Earth неподалеку от курорта Loch Ness Highland Resort.

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