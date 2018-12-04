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Названы самые популярные приложения для iPhone в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мессенджер WhatsApp назван самым популярным бесплатным приложением в российском сегменте AppStore в 2018 году. Рейтинг привела пресс-служба корпорации Apple 4 декабря.

В топ-10 бесплатных приложений для iPhone попали социальные сети Instagram и «ВКонтакте», «Сбербанк Онлайн», YouТube, мессенджер Telegram, «Яндекс.Такси», приложения для шопинга Joom и Pandao, а также «Госуслуги».

Специалисты проанализировали и популярные платные приложения среди пользователей «яблочных» смартфонов. Чаще всего скачивались приложения для обработки фото kirakira+ и Glitché.

В рейтинг попали и другие подобные программы, а также обучающие и развлекательные приложения: #BS365 Workouts, Facetune, Dalgona, Afterlight 2, TouchRetouch, «Полиглот 16 — Английский язык», Threema, «Антирадар Стрелка».

Приложением года на iPhone признан Procreate Pocket, с помощью которого можно создавать сложные иллюстрации. Игрой года названа сюжетная головоломка Donut County, сообщает телеканал «360».

В конце ноября корпорация Apple анонсировала необычную модель iPhone — корпус смартфона будет переливаться разным цветами. Стекло будет менять цвет в зависимости от угла падения света благодаря градиентному окрасу задней панели гаджета.

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