Глава Apple признался в редком использовании iPhone

Глава корпорации Apple Тим Кук признался, что стал реже пользоваться iPhone. Об этом 18 ноября он заявил в интервью на портале Axios.

Кук пояснил, что раньше очень часто обращался к iPhone для получения какой-либо информации. Но на данный момент он уменьшил количество приходящих на смартфон уведомлений и стал гораздо реже проверять его.

12 октября сообщалось, что в России начали снижаться цены на iPhone нового поколения — XS и XS Max, а также на флагманы прошлого года — iPhone X. 23 октября старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Фил Шиллер рассказал о значении букв, используемых компанией в названиях последних моделей iPhone XS и XR.