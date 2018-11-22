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Apple возобновила производство iPhone X

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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
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Компания Apple возобновила производство iPhone X из-за маленького спроса на новые модели iPhone XS и iPhone XS Max. Об этом 22 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Еще одной причиной возобновления производства послужил контракт Apple и Samsung Electronics. Последняя является поставщиком OLED дисплеев, применяемых в том числе и в iPhone X. По информации издания, Apple должна приобрести у Samsung определенное количество дисплеев.

Газета отмечает, что в Японии корпорация договаривается с местными операторами о предоставлении субсидий, чтобы снизить стоимость смартфона iPhone XR, который продается там за $750 вместе с подпиской на услуги связи.

Как отмечают источники издания, в корпорации рассчитывали на больший успех iPhone XS и iPhone XS Max на рынке. В прошлом компания уже прибегала к восстановлению продаж телефонов, но только в тех странах, где на определенные модели был высокий спрос.

19 ноября СМИ узнали о сокращении выпуска новых моделей iPhone. По данным источников, компании стало сложнее предсказывать необходимое количество компонентов и аппаратов из-за одновременной презентации сразу трех моделей.

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