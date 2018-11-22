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В США назвали основные причины поломки телефонов

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Американская компания по ремонту техники SquareTrade назвала самые распространенные проблемы, которые возникают у обладателей смартфонов. По их данным, примерно 66% американцев сталкивались с поломками телефонов в 2017 году.

В первую очередь, аппараты выходят из строя из-за разбитых экранов. За год в США было разбито более 50 млн экранов телефонов. На их восстановление владельцам пришлось потратить в общей сложности около $3,4 млрд. Сумма могла быть больше, но 34% пользователей отказываются от замены стекла, а 27% отметили, что поломка произошла при использовании чехла, сообщает издание Phone Arena.

Другими популярными «травмами и болезнями» смартфонов стали: поцарапанный экран, неисправный аккумулятор, отказ работы экрана, побитые грани корпуса. В 74% случаев эти дефекты возникали после падения устройства.

9 октября стали известны самые популярные смартфоны у россиян. По данным сервиса объявлений «Юла» за третий квартал 2018 года, 51,4% покупателей приобрели через интернет-площадку смартфоны iPhone. Также популярны модели производителей Samsung (18,5%) и Xiaomi (6,5%).

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