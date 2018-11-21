Samsung представит смартфон с шестью камерами

Южнокорейская компания Samsung планирует выпустить на рынок несколько смартфонов, среди них — гаджет с шестью камерами и поддержкой 5G.

Как 21 ноября сообщает The Wall Street Journal, публике представят три варианта флагманского смартфона Galaxy S10 уже в феврале 2019 года, диагональ устройств составит от 5,8 до 6,4 дюйма.

Другой гаджет, с поддержкой 5G и шестью камерами, назвали Beyond X, диагональ этого смартфона будет 6,7 дюйма. Характеристики и дизайн устройств, как и дату выпуска, может изменить производитель, уточняет издание.

16 ноября в России начались продажи Samsung Galaxy A9 с четырьмя камерами. Каждая из них обладает разными параметрами, которые позволяют пользователям выбрать один из 19 режимов съемки.