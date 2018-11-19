СМИ узнали о сокращении выпуска новых моделей iPhone

Американская корпорация Apple сократила заказы на производство трех новых моделей iPhone, представленных в сентябре. По данным источников, это связано с расхождением прогнозируемого и реального спроса на новинки, пишет 19 ноября газета The Wall Street Journal.

Как уточняет ТАСС, компании стало сложнее предсказывать необходимое количество компонентов и аппаратов из-за одновременной презентации сразу трех моделей.

Источники издания рассказали, что в конце октября Apple уменьшила на треть объемы производства смартфонов iPhone XR, а на прошлой недели руководство компании объявило о дальнейшем сокращении производства этой модели.

«Чем больше выбор вы предоставляете, тем сложнее предсказать, кто будет покупать эти устройства», — пояснил CEO консалтинговой компании Sequent Learning Networks Стивен Хейнс. Его цитирует «Интерфакс». Изначально американская корпорация планировала выпустить 70 млн устройств модели XR.

18 ноября глава компании Apple Тим Кук признался в интервью, что в последнее время сам стал реже пользоваться iPhone.