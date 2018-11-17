Новый iPad Pro не прошел тест на прочность

Новейший iPad Pro, представленный Apple всего пару недель назад, не прошел несложную проверку на прочность. Блогер смог согнуть гаджет пальцами, не прилагая особых усилий.

Видео краш-теста опубликовано на youtube-канале JerryRigEverything. В ходе своего эксперимента блогер царапал планшет канцелярским ножом, поджигал экран зажигалкой и пытался разбить камеру.

Удачно тест прошел дисплей гаджета, который, несмотря на термическое воздействие, сильно не пострадал. Однако финального испытания устройство пережить не смогло.

Блогер буквально двумя пальцами переломил iPad пополам. По словам мужчины, сломать устройство оказалось не сложнее, чем согнуть лист бумаги.

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