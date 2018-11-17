Прямой эфир

Новый iPad Pro не прошел тест на прочность

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новейший iPad Pro, представленный Apple всего пару недель назад, не прошел несложную проверку на прочность. Блогер смог согнуть гаджет пальцами, не прилагая особых усилий.

Яблоки нового урожая: спрос на смартфоны Apple снижается
Ажиотаж по поводу выхода новых моделей IPhone несравним с прошлогодним

Видео краш-теста опубликовано на youtube-канале JerryRigEverything. В ходе своего эксперимента блогер царапал планшет канцелярским ножом, поджигал экран зажигалкой и пытался разбить камеру.

Удачно тест прошел дисплей гаджета, который, несмотря на термическое воздействие, сильно не пострадал. Однако финального испытания устройство пережить не смогло.

Блогер буквально двумя пальцами переломил iPad пополам. По словам мужчины, сломать устройство оказалось не сложнее, чем согнуть лист бумаги.

Apple представила iPad Pro с безрамочным экраном 30 октября. В новинке отсутствует кнопка «Домой» и добавлена функция Face ID.

Минимальная цена на 11-дюймовую версию планшета в России 66 тыс. рублей.

22 сентября сообщалось, что новый iPhone XS испытали пятичасовым погружением в пиво.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Apple будет выпускать фильмы
Apple заблокирует компьютеры Mac в случае их ремонта в сторонних сервис-центрах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017