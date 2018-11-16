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Apple будет выпускать фильмы

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Фото: Global Look Press/Robin Simon
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Корпорация Apple будет снимать художественные фильмы — для этого американская корпорация подписала соглашение с компанией A24, сообщает телеканал CNBC 16 ноября.

По данным источников телеканала, поначалу A24 будет выпускать и транслировать фильмы и телешоу бесплатно для пользователей устройств Apple, чтобы завоевать доверие зрителей.

Условия сделки не раскрываются. Приступить к реализации проекта планируется в следующем году.

Компания А24 сняла несколько оскароносных картин, в том числе фильмы «Комната», «Эми», «Леди Бёрд» и «Лунный свет».  

Ранее в ноябре компания Apple нашла способ защитить свою продукцию от попыток пользователей самостоятельно отремонтировать сломавшуюся технику.

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