Apple будет выпускать фильмы

Корпорация Apple будет снимать художественные фильмы — для этого американская корпорация подписала соглашение с компанией A24, сообщает телеканал CNBC 16 ноября.

По данным источников телеканала, поначалу A24 будет выпускать и транслировать фильмы и телешоу бесплатно для пользователей устройств Apple, чтобы завоевать доверие зрителей.

Условия сделки не раскрываются. Приступить к реализации проекта планируется в следующем году.

Компания А24 сняла несколько оскароносных картин, в том числе фильмы «Комната», «Эми», «Леди Бёрд» и «Лунный свет».

Ранее в ноябре компания Apple нашла способ защитить свою продукцию от попыток пользователей самостоятельно отремонтировать сломавшуюся технику.