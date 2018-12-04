Гонконг назвали самым популярным направлением у туристов в 2018 году

Эксперты британской компании аналитических исследований Euromonitor International назвали Гонконг самым популярным направлением среди туристов в текущем году. Данные исследования приводит Bloomberg 4 декабря.

За последний год город посетили почти 30 млн людей. На втором месте оказалась столица Таиланда Бангкок с 23,6 млн туристов, третье место занял Лондон, который принял 20,7 млн человек.

На четвертом месте списка Сингапур: в 2018 году его посетили 18,5 млн туристов. Пятерку лидеров замыкает китайский город Макао с 18,9 млн туристов. Также в рейтинг вошли Париж (18,8 млн), Дубай (16,6 млн), Нью-Йорк (13,5 млн), Куала-Лумпур (13,4 млн) и Шэньчжэнь (12,4 млн).

2 декабря сообщалось, что международная консалтинговая компания Henley&Partners и компания Arton Capital разошлись в оценке самого «сильного» паспорта в мире. Соответствующие рейтинги были опубликованы на сайтах организаций. По версии Henley&Partners по состоянию на конец 2018 года самым «мощным» паспортом является японский, который позволяет не предупреждать заранее о прибытии власти 190 стран.