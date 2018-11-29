Карелию признали лучшим направлением для экологического туризма

Туристы считают Карелию лучшим направлением для экологического туризма. Опрос провел российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Так, 36% его участников выбрали именно этот регион. Вторую строчку занимает Алтай с 26%, а третью – Байкал, который набрал 22% голосов. В пятерку лучших респонденты также включили Камчатку и Мурманскую область. Им удалось набрать по 4% голосов.

Как отмечает ИА FlashNord, опрос проводился в преддверии дня рождения Всероссийского общества охраны природы, который отмечается сегодня, 29 ноября.

Ранее был составлен топ-3 городов для путешествий с домашними животными. На первом месте расположился Санкт-Петербург. За ним следуют Воронеж и Сочи.