Прямой эфир

МИД Финляндии отказался требовать у России вернуть часть Карелии

0
Фото: Global Look Press/christian zappel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД Финляндии отреагировал на запись в Twitter участника молодежного крыла партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки, который написал о том, что Финляндия должна вернуть земли, которые вошли в состав России после Второй мировой войны. Об этом 28 ноября сообщает «РИА Новости»

В ведомстве заявили, что страна не имеет никаких территориальных претензий ни к одной стране, в том числе и России. Отмечается, что земли были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором.

В МИД также подчеркнули, что после распада Советского Союза, Россия и Финляндия договорились о поддержании общей границы и ее неприкосновенности.

Партия «Истинные финны» была основана в 1995 году. Ее часто подвергают критике за националистические взгляды и популистские высказывания. Сейчас члены партии занимают 17 из 200 мест в финском парламенте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бомбу времен войны нашли в карельском лесу возле границы с Финляндией
Представители России и Финляндии обсудили взаимодействие бизнеса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017