МИД Финляндии отказался требовать у России вернуть часть Карелии

МИД Финляндии отреагировал на запись в Twitter участника молодежного крыла партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки, который написал о том, что Финляндия должна вернуть земли, которые вошли в состав России после Второй мировой войны. Об этом 28 ноября сообщает «РИА Новости»

В ведомстве заявили, что страна не имеет никаких территориальных претензий ни к одной стране, в том числе и России. Отмечается, что земли были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором.

В МИД также подчеркнули, что после распада Советского Союза, Россия и Финляндия договорились о поддержании общей границы и ее неприкосновенности.

Партия «Истинные финны» была основана в 1995 году. Ее часто подвергают критике за националистические взгляды и популистские высказывания. Сейчас члены партии занимают 17 из 200 мест в финском парламенте.