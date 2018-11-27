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Бомбу времен войны нашли в карельском лесу возле границы с Финляндией

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Карельские пограничники нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны в лесу у поселка Вяртсиля рядом с границей с Финляндией. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ России по региону.

Информация о боеприпасе была передана в местные подразделения полиции и военного комиссариата, пишет ИА «Карелinform». На место приехали специалисты карельской региональной поисково-спасательной службы и уничтожили находку.

В Ростовской области с начала года обнаружили около 2 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Больше всего находок сделали в Аксайском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. В частности, боеприпасы достали из земли в Истоминском и Ольгинском сельпо, поселке Реконструктор. В общей сложности поисковики и военные нашли пять авиабомб, около 500 артиллерийских снарядов, 80 гранат.

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