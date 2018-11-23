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Бомбу времен Первой мировой войны обезвредили в акватории Севастополя

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В прибрежной акватории Севастополя саперы ОМОН «Беркут» обезвредили авиационную бомбу, обнаруженную под водой на пляже. Об этом сообщает пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии РФ.

Авиабомба весом 32 кг была обнаружена в районе пляжа в поселке Любимовка группой дайверов. Прибывшие на место саперы обезвредили бомбу в воде, так как подъем подобных механизмов запрещен из соображений безопасности. Найденной бомбе была присвоена вторая степень опасности. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

По словам специалистов, бомба времен Первой мировой войны не взорвалась из-за того, что после сброса «ударник под воздействием воздушного потока не сработал».

С начала 2018 года севастопольские саперы обезвредили более 1,8 тыс. взрывоопасных предметов.

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