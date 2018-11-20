Не разорвавшуюся во время Сталинградской битвы бомбу обнаружили в Волгограде

В Волгограде на территории тракторного завода во вторник утром, 20 ноября, обнаружили авиабомбу, которая не разорвалась во время Сталинградской битвы.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, бомба была обнаружена при проведении земляных работ на территории, где ранее располагались цеха завода. Ее поддели и вытащили из земли ковшом экскаватора.

До прибытия пиротехников находка оставалось в ковше. Место обнаружения было взято под охрану. Специалисты определили, что это фугасная бомба времен Великой Отечественной войны, предположительно, ФАБ-250. Для обезвреживания был вызван пиротехнический расчет из Ростова-на-Дону.

На территории Волгоградской области эта бомба уже является 17-й за этот год. Так, в конце июля немецкую фугасную бомбу случайно обнаружили дайверы на дне Волги. Для обезвреживания были вызваны московские специалисты.