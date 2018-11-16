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Две авиабомбы времен ВОВ обезвредили саперы под Севастополем

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Саперы ликвидировали две авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили в селе Камышлы Нахимовского района Севастополя. Завтра, 17 ноября, там пройдет военно-исторический фестиваль «Когда плавились камни», посвященный первому штурму Севастополя в 1941 году.

Как сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь», специалисты нашли три авиационные фугасные бомбы и артиллерийский снаряд во время проверки территории. Было принято решение уничтожить две бомбы на месте, поскольку их взрыватели не были пригодны для транспортировки.

Саперам пришлось выполнять подготовительные мероприятия, чтобы минимизировать радиус разлета осколков и взрывной волны. Затем они установили зарядную камеру, поставили взрыватели и засыпали бомбы землей.

Всего в операции принимали участие 37 специалистов 11 единиц техники от группы ОМОН «Беркут» и Черноморского флота. Также в ней были задействованы 10 спасателей и шесть единиц техники МЧС.

Ранее жители Ленинского района Крыма нашли четыре авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Снаряды находились на открытой территории.

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