Около 2 тыс. боеприпасов времен войны нашли в Ростовской области

В Ростовской области с начала года обнаружили около 2 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Больше всего находок сделали в Аксайском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. В частности, боеприпасы достали из земли в Истоминском и Ольгинском сельпо, поселке Реконструктор.

В общей сложности поисковики и военные нашли пять авиабомб, около 500 артиллерийских снарядов, 80 гранат. Летом со дна реки Миус подняли ствол 45-миллиметровой противотанковой пушки. В реке Сал нашли пушку с немецкой самоходки и часть гусеницы, передает RostovGazeta.

На минувшей неделе в Ростове-на-Дону обнаружили блиндаж-бункер времен Великой Отечественной войны. Вокруг были разбросаны осколки, части гильз и оружия. Объект построили в 1942 году, предположительно весной или летом. В этом районе в июле велись ожесточенные бои.