Прямой эфир

Около 2 тыс. боеприпасов времен войны нашли в Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области с начала года обнаружили около 2 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Больше всего находок сделали в Аксайском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. В частности, боеприпасы достали из земли в Истоминском и Ольгинском сельпо, поселке Реконструктор.

В общей сложности поисковики и военные нашли пять авиабомб, около 500 артиллерийских снарядов, 80 гранат. Летом со дна реки Миус подняли ствол 45-миллиметровой противотанковой пушки. В реке Сал нашли пушку с немецкой самоходки и часть гусеницы, передает RostovGazeta

На минувшей неделе в Ростове-на-Дону обнаружили блиндаж-бункер времен Великой Отечественной войны. Вокруг были разбросаны осколки, части гильз и оружия. Объект построили в 1942 году, предположительно весной или летом. В этом районе в июле велись ожесточенные бои.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пленку с фотоаппарата времен ВОВ проявили в Ростовской области
Детали упавшего 70 лет назад самолета вывезли из тайги в Хабаровском крае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017