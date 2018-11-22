Представители России и Финляндии обсудили взаимодействие бизнеса

Советник президента России Антон Кобяков и чрезвычайный и полномочный посол Финляндии Микко Хаутала обсудили в ходе встречи в Москве вопросы российско–финляндского сотрудничества.

Между двумя странами сложились традиции экономического диалога на всех уровнях, в том числе на высшем, отметили стороны.

Кобяков обратил внимание представителей Финляндии на актуальность наращивания торгово-экономического сотрудничества с Россией. Расширить совместный экспорт в страны Азии позволит создание «совместных предприятий и локализация промышленного производства финских компаний на российской территории».

Хаутала отметил заинтересованность Хельсинки в развитии торгово-экономического сотрудничества с Москвой. Работу в данном направлении продолжат, указал он.

Стороны обсудили форматы участия в Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», Петербургском международном экономическом форуме и визит глав российских регионов в Финляндию в 2019 году, организуемый фондом «Росконгресс».

Посол предложил продолжить организацию бизнес-диалога Россия–Финляндия на ПМЭФ-2019 и отметил, что в 2019 году планируется участие финской делегации в форуме Санкт-Петербурге. ПМЭФ зарекомендовал себя как масштабная и востребованная во всем мире площадка для свободного диалога.

«Форум является инструментом продвижения наших проектов», — сказал Микко Хаутала.

ПМЭФ ежегодно проходит в Северной столице России с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году на мероприятии подписали 593 соглашения на общую сумму 2,625 трлн рублей.