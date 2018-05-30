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Организаторы ПМЭФ назвали общую сумму подписанных на форуме соглашений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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593 соглашения на общую сумму 2,625 трлн рублей было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Как сообщается в поступившем в iz.ru пресс-релизе, учтены только соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной.

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Среди наиболее крупных контрактов — трехстороннее соглашение между «Роснефтью», ГК Внешэкономбанком и «ВЭБ-Лизинг» на сумму до 400 млрд. Кроме того, «Роснефть» заключила долгосрочные контракты с 12 компаниями-импортерами Монголии на поставку бензинов и дизельного топлива общей стоимостью $2,1 млрд.

Также Евразийский банк развития заключил соглашение с межрегиональной компанией «Белкомур», которое предполагает формирование синдицированного кредита до 278 млрд рублей для проекта строительства железнодорожной магистрали «Белкомур».

Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций, японская компания Marubeni Corporation, Балтийская газохимическая компания и компания «Инваста Капитал» заключили соглашение о строительстве в городе Усть-Луга Ленинградской области завода стоимостью $1,5 млрд. Мощность завода по переработке природного газа в метанол составит 1,7 млн т. в год.

«Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение с Deutsche Bank об открытии кредитной линии на сумму 807 млн евро, которую предоставит консорциум из пяти европейских банков.

ПМЭФ ежегодно проходит в Северной столице России с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году ключевой темой дискуссий стало создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. 

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