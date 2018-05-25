«Роснефть» подписала рекордное число соглашений в ходе ПМЭФ-2018

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подписал более 40 соглашений в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем iz.ru в пятницу, 25 мая.

Документы касаются инновационных технологий в сфере нефтедобычи, развития судостроительного комплекса «Звезда», сотрудничества с регионами в области социального развития в рамках ориентиров, которые определил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

«Роснефть» также продолжила работу по развитию сотрудничества с зарубежными партнерами: компания подписала ряд соглашений с партнерами из Нигерии и Ганы по взаимодействию в газовой сфере, также были достигнуты договоренности с правительством Курдского региона Республики Ирак по совместному развитию газового бизнеса в регионе и заключен контракт по поставкам нефтепродуктов в Монголию.

В рамках форума состоялась встреча Игоря Сечина и заместителя председателя КНР Ван Цишаня, на которой обсуждалось развитие сотрудничества компании с китайскими партнерами.

Также глава «Роснефти» в рамках ПМЭФ-2018 рассказал о будущем нефтегазовой отрасли.

«К 2040 году при любом сценарии спрос на углеводороды будет выше, чем сейчас. 77% энергопотребления придется на долю ископаемого топлива. Отрасль потребует стабильного и масштабного притока инвестиций. Вложения окупятся: нефть и газ останутся стержнем мировой энергетики», — заявил он.

Сечин при этом отметил, что в работу рынка с помощью санкций вмешиваются политические игроки.

«Объявленное 8 мая решение США о выходе из многостороннего соглашения об иранской ядерной программе ставит под санкционный риск около 5% мировой добычи и около 10% мировых доказанных запасов нефти. Если к этому добавить подпадающую под санкции добычу в Венесуэле, стране, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти, и реализованные секторные санкции против российских компаний, то общий объем углеводородов, подвергшихся односторонним ограничениям по освоению запасов, составляет около трети мировых запасов нефти! Вдумайтесь, пожалуйста. Это своеобразный негативный рекорд — такого до сих пор не было в истории мирового рынка», — сказал он.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что в этих условиях важны новые формы взаимодействия. Он также отметил, что важную роль в отрасли играет развитие биржевой торговли.

Петербургский международный экономический форум в 2018 году проходит с 24 по 26 мая. Главная тема мероприятия — создание экономики доверия между государством, участниками рынка и гражданами.