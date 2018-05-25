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Кудрин оценил настроение инвесторов на ПМЭФ-2018

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Экс-министр финансов РФ, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что настроение инвесторов остается тревожным в ожидании новой программы правительства России.

На вопрос корреспондента «Известий», как он оценивает настроения участников ПМЭФ-2018 и прошла ли тревога, Кудрин ответил отрицательно, отметив, что инвесторы находятся в ожидании «новой программы правительства, которая еще до конца неизвестна».

«Они тоже ждут определенности. Неопределенность сегодня самый большой риск для инвесторов», — сказал глава Счетной палаты.

Ранее 25 мая Кудрин заявил, что в ближайшее время страну ждут «прорывные и достаточно продвинутые реформы».

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