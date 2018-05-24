Кудрин предупредил о рисках падения цены на нефть до $50 за баррель

Цена на нефть может упасть до $50 за баррель в ближайшие три года. Об этом предупредил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на международном экономическом форуме в Петербурге (ПМЭФ) в четверг, 24 мая.

«Понятно, что сейчас высокая цена на нефть, начался рост и, вроде, резервы тратить мы не будем, но цена может через год, два или три снова стать $50. Это первый большой риск», — цитирует Кудрина НСН.

Между тем мониторинг Bank of America две недели назад не исключил, что к 2019 году цена на нефть вернется к отметке $100 за баррель.

Ранее в мае эксперты Великобритании предрекли России лидерство в экспорте нефти и газа в ближайшие 20 лет. По мнению специалистов, РФ обеспечит покрытие 5% глобального спроса.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24–26 мая.