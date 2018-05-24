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Силуанов анонсировал создание фонда развития инфраструктуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство РФ создаст в стране специальный фонд для вложений в инфраструктуру, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Об этом он заявил на панельной сессии «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения» в рамках ПМЭФ-2018, передает корреспондент iz.ru

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«Начиная с 2019-го года мы создаем специальный фонд, который в значительных объемах на протяжении шестилетнего периода может быть порядка 3% ВВП», — сказал Силуанов.

По его словам, это необходимо, чтобы массированно увеличивать госвложения в эту часть экономики, которая впоследствии может трансформироваться в частные инвестиции.

По его словам, это решение вытекает из майского указа президента РФ Владимира Путина, который поручил обеспечить вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира. 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия»

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