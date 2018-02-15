«Развить положительные тенденции»

Разработка стратегии пространственного развития России до 2025 года будет завершена в нынешнем году. Документ определит конкурентные преимущества и специализацию каждого региона страны. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи. По словам премьер-министра, развитие инфраструктуры в регионах России — необходимое условие для выполнения стоящих перед страной задач.

В условиях гигантской территории России отсутствие вложений в инфраструктуру означало бы деградацию всего пространства государства, напомнил Дмитрий Медведев. По его словам, это понимали наши предшественники, когда начинали строить Байкало-Амурскую магистраль, принимали решения по целому ряду инфраструктурных проектов в конце XIX — начале XX веков.

— Мы с вами работаем, чтобы наша страна развивалась, чтобы успехи регионов были ощутимы не только внутри самой территории, но и во всей стране, а может быть, даже и в международных масштабах. Такую Россию мы с вами строим. И нет сомнения, что мы добьемся этого результата, — обратился к участникам заседания Дмитрий Медведев.

Как заявил на форуме глава Минтранса Максим Соколов, для решения проблем транспортной инфраструктуры в стране необходимо в ближайшие 5–6 лет инвестировать 10–15 трлн рублей. Финансированию подобных проектов может помочь запуск в стране механизма инфраструктурной ипотеки. Это вид кредитования, при котором право распоряжаться предметом залога остается у должника. Таким образом, частная компания сможет прокредитовать, например, государственный проект по строительству дороги или моста, получая гарантированный ежегодный доход.

Минфин не поддержал последний вариант программы развития инфраструктурной ипотеки в стране, раскритиковав предлагаемые механизмы финансирования. Дмитрий Медведев поручил в недельный срок доработать документ.

— По этому поводу существуют довольно горячие споры, в том числе внутри правительства, — сообщил премьер-министр на прошедшем в первый день форума круглом столе, посвященном инфраструктурной ипотеке.

По словам Дмитрия Медведева, в конце прошлого года страна начала испытывать недостаток инфраструктуры. К примеру, возникают сложности с перевозкой произведенной продукции. Это происходит в условиях, когда в 2017 году в стране собран рекордный за всю историю России урожай зерновых.

— Мы стараемся повышать и внутреннюю эффективность, и это дает хороший результат, в том числе скорости движения у нас растут. Но без увеличения объема инфраструктуры мы не справимся с той задачей, которую перед нами ставит правительство, — сообщил премьер. — Наш инвестиционный цикл — это 5–7 лет. Вложения в инфраструктуру — сначала разработка проекта, потом строительство. Ряд производств может быть организован гораздо быстрее — это 2–3 года. Соответственно, мы, уже имея проблемы с объемом провозных способностей, сейчас должны сконцентрироваться и постараться опередить тот рост, который, мы уверены, даст наша экономика.

Развитие инфраструктуры станет одним из главных объектов внимания для Внешэкономбанка. ВЭБ в нынешнем году запустит фабрику проектного финансирования. Банк будет отбирать инвестиционные проекты в шести отраслях — кроме инфраструктуры это промышленность высоких переделов (со значительной добавленной стоимостью), охрана окружающей среды, несырьевой экспорт, инновации и ОПК. Финансирование смогут получить российские компании. При этом проект необходимо будет развивать на территории России, затраты на его реализацию должны составить не менее 3 млрд рублей.

Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил программу фабрики и правила предоставления субсидий банку.

— Мы получатели субсидий. К нам присоединяются ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Совкомбанк и ЕАБР (Евразийский банк развития. — «Известия»). Надеемся, что еще банки в ближайшее время подтянутся и будет большее количество участников, — пояснил в первый день форума глава ВЭБа Сергей Горьков.

Инвестиционный форум в Сочи завершится 16 февраля. Его ключевая тема в нынешнем году — «Формируя образ будущего».