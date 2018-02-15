Прямой эфир
Сюжет:

Кудрин назвал свои неудачи в правительстве

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший министр финансов РФ и глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин назвал главные ошибки своей работы, в числе которых невозможность проведения административной реформы, повышения пенсионного возраста и бюджетного маневра. Такое мнение Кудрин выразил в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Первая, самая большая структурная неудача — провал административной реформы. Сегодня всё, что говорится про забюрократизированность, серьезное давление на бизнес контрольно-надзорной деятельности…» — приводит слова Кудрина «Интерфакс».

Кудрин отметил, что, возглавляя комиссию по сокращению административных барьеров, ему удалось убрать сотни лишних функций исполнительных органов, однако «по-новому правительство не заработало».

«Второе — пенсионный возраст мы не подняли. Это самый тяжелый и ресурсоемкий вопрос, который нужно решить… И бюджетный маневр, тогда мне не удалось», — подчеркнул экс-министр.

Ранее Кудрин заявил, что для повышения эффективности работы министерств и ведомств госуправлению нужна «административная гильотина». По его мнению, такую реформу необходимо провести путем перестройки их функций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кудрин рассказал о влиянии «кремлевского списка» США на компании в РФ
Кудрин призвал уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017