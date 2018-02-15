Кудрин назвал свои неудачи в правительстве

Бывший министр финансов РФ и глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин назвал главные ошибки своей работы, в числе которых невозможность проведения административной реформы, повышения пенсионного возраста и бюджетного маневра. Такое мнение Кудрин выразил в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Первая, самая большая структурная неудача — провал административной реформы. Сегодня всё, что говорится про забюрократизированность, серьезное давление на бизнес контрольно-надзорной деятельности…» — приводит слова Кудрина «Интерфакс».

Кудрин отметил, что, возглавляя комиссию по сокращению административных барьеров, ему удалось убрать сотни лишних функций исполнительных органов, однако «по-новому правительство не заработало».

«Второе — пенсионный возраст мы не подняли. Это самый тяжелый и ресурсоемкий вопрос, который нужно решить… И бюджетный маневр, тогда мне не удалось», — подчеркнул экс-министр.

Ранее Кудрин заявил, что для повышения эффективности работы министерств и ведомств госуправлению нужна «административная гильотина». По его мнению, такую реформу необходимо провести путем перестройки их функций.