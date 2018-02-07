Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что пенсионный возраст мужчин и женщин должен быть одинаковым, передает «РИА Новости».

Он отмечает, что в скором времени пенсионный возраст для мужчин и женщин станет либо одинаковым, либо разница будет совсем небольшой.

«Я думаю, что скорее сегодня мы созреем к тому, чтобы у нас был или одинаковый уровень пенсионного возраста для мужчин и женщин. Это одна версия, во многих странах так, потому что женщины живут дольше. Или пока в силу наших традиций в России у мужчин должно быть чуть-чуть больше, допустим, 64-65 лет, а у женщин — 62-63 года», — добавил Кудрин, выступая на форуме «Лидеры России» в Сочи.



Руководитель ЦСР также прогнозирует, что к 2025 году средняя продолжительность жизни в РФ вырастет до 78 лет. Напомним, за 10 месяцев 2017 года средняя продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума — 72,6 года.