Кудрин рассказал о влиянии «кремлевского списка» США на компании в РФ

Российские компании, попавшие в «кремлевский список» минфина США, уже сейчас ощущают его влияние. Об этом сообщил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Многим компаниям выставили дополнительные меры контроля со стороны западных партнеров и банков. К сожалению, это уже сейчас влияет», — приводит ТАСС его слова.

Он также подчеркнул, что меры, принимаемые внутри РФ, должны компенсировать негативное воздействие внешних санкций, и отметил, что «кремлевский список» не отразится на российской экономике.

«Ключевыми факторами являются наша собственная организованность и собственные правила внутри нашей страны. Надеюсь, что этот список несущественно нарастит нам отрицательные последствия. Они уже есть, но надеюсь, что не будет эскалации новых санкций», — пояснил Алексей Кудрин.

На прошлой недели американское финансовое ведомство обнародовало открытую версию «кремлевского списка», в которую вошли члены правительства РФ, руководство администрации президента, а также топ-менеджеры ряда госкомпаний и бизнесмены, состояние которых превышает $1 млрд. В частности, в докладе Минфина числятся Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Алексей Миллер, Игорь Сечин и Герман Греф.

При этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что публикация этого списка не подразумевает под собой автоматического введения санкций в отношении этих лиц.