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Песков пообещал своевременный ответ на «кремлевский доклад»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об ответе Москвы на «кремлевский доклад», процитировал главу государства Владимира Путина.

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«Я хочу вам напомнить слова президента о том, что Россия будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее собственным интересам», — подчеркнул Песков, добавив, что ответ России будет своевременным.

Минфин США 30 января представил конгрессу так называемый кремлевский доклад, в который вошли 210 лиц, которые, по мнению американских властей, могут попасть под санкции Вашингтона. В их числе представители российского руководства, а также крупные предприниматели из РФ.

Владимир Путин публикацию доклада назвал недружественным актом, вредящим отношениям между Москвой и Вашингтоном. В то же время он отметил, что Россия продолжит следить за развитием ситуации и будет заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом «собака лает, а караван идет».

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