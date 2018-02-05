Рябков рассказал об отношении Москвы к «кремлевскому докладу» 

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Известиям» заявил, что Москва относится к публикации так называемого «кремлевского доклада» «спокойно».

«Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем, — сказал дипломат. — Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал».

Тем не менее, по его словам, «перспективы для нормализации, а затем и улучшения отношений между странами существуют».

«С одной стороны, американцы декларируют стремление нормализовать отношения. С другой — продолжают усиливать нажим. Видимо, убедили себя в том, что этот нажим приведет к нужным для них изменениям в нашей внешней политике», — заметил Рябков.

При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что «Россия была и остается приверженной нормальному, спокойному урегулированию проблем в конструктивном ключе, а дальше — выведению отношений с США на траекторию устойчивого роста».

Подробнее — в интервью «Известиям»: «Мы во вред себе действовать не будем»



