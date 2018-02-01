В конгрессе США назвали «кремлевский доклад» малозначимым

«Кремлевский доклад» малозначимый и лишь намекает на возможное введение санкций, считает конгрессмен, член комитета по международным делам палаты представителей США Брэд Шерман.

«Посмотрите, список главных фигур в российском правительстве доступен всем, кто читает ваши публикации. Вы знаете, журнал «Forbes» публикует каждый год список самых богатых американцев и самых богатых людей в мире. Так что публикация списка богатых людей и влиятельных людей — это то, что многие СМИ делают постоянно», — отметил американский политик в комментарии «РИА Новости». По мнению Шермана, «список является малозначимым».

«Это намек на то, что, может быть, против кого-то из списка могут когда-нибудь введены санкции, но если мы были бы серьезно настроены в отношении санкций, то мы могли бы создать это список, когда он бы нам потребовался», — добавил конгрессмен.

Минфин США в ночь на вторник представил конгрессу так называемый кремлевский доклад. В нем перечислены 210 лиц, которые, по мнению американских властей, могут попасть под санкции Вашингтона.