Эксперт: имена в «кремлевском докладе» заменили в последний момент

Имена в «кремлевском докладе», представленном минфином США во вторник, были заменены в последний момент. Об этом заявил эксперт Атлантического совета (Atlantic Council), шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд.

По его словам, перед передачей в конгресс список был изменен, сделал это кто-то высокопоставленный, но кто именно — неизвестно, заявил Ослунд в комментарии, который опубликован на сайте Атлантического совета.

«В последнюю минуту кто-то высокопоставленный — никто не знает, кто именно — отбросил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц в правительстве и администрации президента России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — говорится в сообщении.

Ослунд отметил, что чиновник еще и «высмеял» работу экспертов, готовивших «кремлевское досье».

30 января минфин США представил конгрессу так называемый кремлевский доклад. В документе упоминаются 210 лиц, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под санкции Вашингтона. В частности, в списке оказались сотрудники администрации Кремля, члены кабинета министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководители «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, а также 96 российских бизнесменов, чье состояние, по оценке журнала Forbes, составляет от $1 млрд.