Захарова заявила о наличии секретной части в «кремлевском докладе»

В опубликованном в США «кремлевском докладе» есть секретная часть, которая требует глубокого анализа, необходимо определить конечную цель этого документа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Конечно, это всё выглядит по форме абсурдно и странно, но нужно обязательно проанализировать, что стоит за этими действиями и как они могут реально повлиять на ситуацию, обстановку, на двусторонние отношения и вообще какова их конечная цель», — сказала Захарова на брифинге для журналистов в среду.

Она отметила, что, помимо опубликованной части доклада, есть и другая его часть, которая не предавалась огласке. Ситуация с этим докладом, по словам Захаровой, требует глубокого и серьезного анализа.

Напомним, в ночь на 30 января в США был представлен так называемый кремлевский доклад, в котором обозначено более 200 имен российских чиновников и бизнесменов, в отношении которых могут быть введены новые санкции.

Во вторник по поводу «кремлевского доклада» высказались президент РФ Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, члены Госдумы и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая пообещала ответ со стороны России на новые санкции.