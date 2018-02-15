Рост после спада 

Сегодня в Сочи открывается ежегодный инвестиционный форум — одна из самых значимых бизнес-площадок в России. Официальным партнером форума уже третий год подряд является концерн Hyundai, «дочка» которого — компания «Хендэ Мотор СНГ» — отметила в 2017 году 10-летие. В юбилейный для себя год она уверенно закрепила за собой 10-процентную долю российского рынка новых автомобилей, доведя объем продаж до 160 тыс. автомобилей в год. О деятельности компании рассказал управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

— Hyundai является партнером целого ряда программ в России и форума в Сочи в том числе. В чем заключается интерес компании?

— Форум в Сочи — прекрасная площадка для контактов, старта новых инвестиционных проектов. Для нас он — еще и хороший способ продвижения бренда, площадка для тест-драйва для нашего продукта. В рамках долгосрочного сотрудничества с «Росконгрессом» мы везем в Сочи 160 автомобилей, в том числе 110 моделей Genesis G80 премиум-класса. Они будут использоваться для передвижения делегатов и гостей, в том числе VIP-персон первого эшелона.

— Ждете ли вы от форума инвестиций или Hyundai, наоборот, предполагает новые инвестиции в России?

— Россия входит в пятерку ключевых рынков для Hyundai Motor, и потому концерн уже сделал очень серьезные вложения здесь — построил в Санкт-Петербурге завод полного цикла, который на днях выпустил полуторамиллионный автомобиль. Инвестиции в проект составили около $1 млрд, кроме того, он обеспечил работой 11 российских компаний — поставщиков комплектующих. Благодаря всему этому доля Hyundai на российском рынке новых автомобилей составляет 10%, бренд Hyundai входит в тройку лидеров российского рынка новых автомобилей. В 2018 году наша цель — увеличить объемы продаж еще процентов на 10, до 175 тыс. Модельный ряд компании в России насчитывает восемь моделей, но постоянно расширяется.

— Каковы особенности Genesis, официального автомобиля сочинского форума?

— Бренд Genesis был запущен нами в России в 2016 году. Это седаны представительского класса, отличающиеся привлекательным дизайном и комфортным внутренним пространством. Главным их конкурентным преимуществом является интеллектуальная система полного привода. Для наших дорог полный привод в принципе — опция значимая, но далеко не всегда в премиум-классе доступная во всех комплектациях. Мы считаем, что по-настоящему премиальный автомобиль должен ее иметь, начиная уже с базовых комплектаций, — это безопасность, комфорт и управляемость. Пока в России представлены две модели этого бренда, G90 и G80. В апреле 2018 года мы планируем запустить третью модель, G70, и благодаря этому в полтора раза увеличить объем продаж Genesis в России. В 2020 году планируется начать продавать в России уже пять моделей этой линейки, включая еще и две будущие модели полноразмерных кроссоверов.

Genesis — далеко не единственное активно развивающееся направление. Наши традиционные бестселлеры — Hyundai Creta, Solaris, Sonata. Creta в январе начавшегося года подтвердила свой статус самого продаваемого кроссовера в России. Solaris, второе поколение которого начало производиться в прошлом году, лидирует по продажам среди других моделей Hyundai. Седьмое поколение Sonata набирает популярность благодаря современным технологиям типа поддержки Apple CarPlay, Android Auto мультимедиасистемы, беспроводного зарядного устройства для пользования смартфоном во время движения. Эта модель представлена в России сегодня в пяти комплектациях: Primary, Comfort, Style, Lifestyle и Business. Еще одна модель, Tucson, недавно полностью обновила линейку комплектаций и теперь доступна в исполнениях — Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech.

— Что вы думаете о сегодняшнем состоянии российского авторынка в целом?

— После двух лет серьезного спада мы наблюдаем позитивную тенденцию, рост рынка. 2017 год завершился с приростом в 12% по сравнению с 2016-м. В 2018 году мы также прогнозируем рост порядка 10%. Надеюсь, он сохранится в ближайшие годы. Во многом помогает господдержка, программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также новые удобные для покупателей кредитные схемы. В 2017 году 52% наших авто было продано в кредит, и это отвечает нашей стратегии — мы готовы до 60% продаж осуществлять в кредит: для многих важно иметь комфортный транспорт «здесь и сейчас», а не копить на машину годами. Недавно совместно с Русфинансбанком и банком «Сетелем» мы запустили уникальную кредитную программу со ставкой всего 6,9% на все модели Genesis, а с запуском G70 планируем запустить для этой модели абсолютно новую финансовую программу. Еще одна наша программа — «Старт» — позволяет покупать авто в кредит даже без первого взноса и при этом платить банку ежемесячно вдвое меньше обычного. Она существенно облегчает покупку и уже удвоила объем продаж наших автомобилей по сравнению с 2016 годом.

— В прошлом году в России стартовала программа Hyundai «Помощь на дороге», как она работает?

— Hyundai — первый автомобильный бренд, который начал использовать ГЛОНАСС не только в случае ЧП, но и как клиентский сервис. Вместе с Российским автомобильным товариществом (РАТ) и оператором ЭРА-ГЛОНАСС мы создали систему, в которой наш клиент в любой точке страны может мгновенно вызвать техпомощь, эвакуатор, получить консультацию. Связь через спутник занимает секунды, он сам находит и идентифицирует вашу машину, даже если вы в глухом лесу. Это очень большой шаг вперед, тем более что программа эта федеральная и покрывает всю территорию страны. Первый год такого сервиса мы предоставляем бесплатно, дальше — по желанию клиента.

— А что такое «Мир Hyundai»?

— Это глобальная программа лояльности, которая начала действовать в России с прошлого года. Я бы назвал ее «единым окном» для наших клиентов. Это портал, используя который они имеют постоянный доступ к нашим акциям и сервисам, это для них и гарантийная «книжка», и баллы, и партнерские бонусы, и новости брендов. В эту сеть в России объединены 250 тыс. пользователей.

— Что вы считаете самым важным в планах компании на 2018 год?

— Помимо G70 мы хотим запустить в производство новое поколение хорошо известной в России Santa Fe. Во второй половине года ожидаем обновленный Tuсson. С запуском этих двух моделей у нас появится абсолютно новая линейка кроссоверов, доля продаж которых уже составляет около 50% от общего объема. Мы стремимся к лидерству в России по объемам продаж авто класса SUV. Продолжаем экспансию в регионы — так, недавно открыли дилерский центр Hyundai в Грозном — первый официальный дилерский центр иностранного бренда на территории Чеченской Республики. Сегодня наша сеть из 180 дилерских центров является одной из самых широких в России, и это отвечает нашей главной цели — сделать хорошие автомобили доступнее для всех россиян.