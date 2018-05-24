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Орешкин рассказал о влиянии роста цен на бензин на инфляцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Подорожание бензина может разогнать инфляцию в России в текущем году на несколько десятых процентного пункта, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Глава ведомства отметил, что рост цен на бензин влияет на инфляцию, но в целом по году «можно говорить о дополнительном эффекте в несколько десятых процентных пункта». По его словам, это «серьезно сказывается на определенных секторах — на посевной, авиакомпаниях с точки зрения керосина и стоимости авиабилетов».

«Поэтому те решения, которые сейчас принимает правительство по снижению акцизов, как раз направлены на то, чтобы компенсировать по крайней мере части потребителей ту динамику, которая связана в первую очередь с повышением цен на мировом рынке», — сказал министр на Петербургском международном форуме. Его слова передает «РИА Новости».

23 мая правительство поручило Минфину, Минэнерго и ФАС подготовить законопроект о снижении акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Ведомства должны представить документ до 28 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что акцизы будут снижены до начала июля 2018 года.

По прогнозам Банка России, сделанным в мае, годовая инфляция ожидается на уровне 3–4%. В апреле она составила 2,4%, в мае инфляция ожидается на уровне 2,3–2,4%.

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