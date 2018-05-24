Участие в ПМЭФ обойдется российским госкомпаниям в 1,14 млрд руб

Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году обойдется крупнейшим российским госкомпаниям и госкорпорациям в 1,14 млрд рублей.

«Известия» ознакомились с тендерной документацией 41 системообразующей организации России. В 2017 году тем же компаниям участие в форуме обошлось в 590 млн рублей.

Главными статьями расходов стали непосредственно участие в форуме, информационно-рекламные услуги и изготовление стендов. Лидеры по объему закупок — Сбербанк, ВТБ и Российский экспортный центр (РЭЦ), расходы которых составили 445 млн руб.

В пресс-службе Сбербанка «Известиям» сообщили, что рассматривают траты на ПМЭФ как инвестиции в свой имидж. В пресс-службе ВТБ сообщили, что только за титул генерального партнера банк заплатил 65 млн руб.

Существенную часть затрат составили расходы на вечернюю программу форума, в ней примут участие группа «Чайф», Валерий Сюткин и балет Бориса Эйфмана.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

ПМЭФ на миллиард