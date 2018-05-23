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Правительство рассчитывает снизить акцизы на бензин до 1 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Акцизы на бензин и дизельное топливо будут снижены до начала июля 2018 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«(Снижение акцизов. — Прим. iz.ru) должно произойти не позднее 1 июля», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

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Зампред правительства пояснил, что с 2010 года акцизы на моторное топливо выросли в 2,5 раза, при этом из расчетов предыдущего состояния рынка планировалось повышение акциза еще на 500 рублей.

«Это такой существенный фактор, который указывает на давление на нефтепродукты, и в связи с этим было принято решение о том, чтобы их снизить на дизтопливо на 2 тыс. рублей от действующих и не вводить дополнительные 500 рублей на литр. А бензин — на 3 тыс. рублей с тонны снизить размер акцизов», — пояснил Дмитрий Козак, добавив, что эти меры должны стабилизировать ситуацию на рынке.

23 мая правительство поручило Минфину, Минэнерго и ФАС подготовить законопроект о снижении акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Ведомства должны представить документ до 28 мая.

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