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В Центробанке объяснили рост цен на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке. Она уточнила, что речь идет о повышении акцизов и международных цен на топливо.

«Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — сказала она на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме, передает «РИА Новости».

По данным агентства, на прошлой неделе в нескольких регионах цена на бензин превысила сорок рублей за литр. 

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев отметил, что стоимость топлива растет медленно, пытаясь отреагировать на давний рост цен на нефть. 

Ранее 21 мая сообщалось, что стоимость нефти растет. К утру цена нефти Brent на лондонской бирже поднялась на $0,58 и составила $79,09 за баррель.

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