В Центробанке объяснили рост цен на бензин

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке. Она уточнила, что речь идет о повышении акцизов и международных цен на топливо.

«Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — сказала она на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме, передает «РИА Новости».

По данным агентства, на прошлой неделе в нескольких регионах цена на бензин превысила сорок рублей за литр.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев отметил, что стоимость топлива растет медленно, пытаясь отреагировать на давний рост цен на нефть.

Ранее 21 мая сообщалось, что стоимость нефти растет. К утру цена нефти Brent на лондонской бирже поднялась на $0,58 и составила $79,09 за баррель.