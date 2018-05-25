Кудрин сравнил новый кабмин с готовящимся к прыжку тигром

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил новое российское правительство с тигром, который готовится к прыжку.

«У меня складывается впечатление, что в майском указе президента даны очень амбициозные задачи, а правительство выжидает, как на них ответить… У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку», — сказал Кудрин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, в ближайшее время страну ждут «прорывные и достаточно продвинутые реформы».

7 мая Владимир Путин принес присягу в качестве главы государства. В тот же день он подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который, частности, предусматривает вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира.