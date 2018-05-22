Медведев пообещал новому составу правительства много работы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на первом заседании правительства в новом составе, что работы будет много и она будет непростой.

«Но вместе с тем эта работа важная и интересная», — сказал Медведев, которого цитирует «Газета.ру» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Глава кабмина также пожелал новым членам правительства как можно скорее включиться в работу. Медведев добавил, что впереди у них много масштабных проектов и все задачи, которые были поставлены президентом, правительство обязано исполнить.

18 мая Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил кадровый состав нового кабмина. В тот же день указ о назначении министров был подписан.